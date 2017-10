Den store russefesten

Nyheter

Grønnrussen anno 1967 feiret nylig at det er 50 år siden de avsluttet skolegangen ved Verdal interkommunale realskole. Skolen var treårig, men noen gikk over til gymnas etter to år. Flere av disse deltok også i jubileet.

Realskolen i Verdal hadde elever ikke bare fra egen kommune, men også fra Inderøy, Mosvik og Lierne. Verdal interkommunale realskole ble lagt ned i 1965, da ungdomsskole ble innført for alle.

50-årsjubileet var lagt til paviljongen i Verdal folkepark, og gjestene møtte opp allerede på ettermiddagen. Det var mange hjertelige gjensyn, og flere av jubilantene kom langvegs fra. En god del hadde ikke møttes siden de avsluttet skolegangen i 1967. Høytidelig middag, taler, underholdning og dans til 60-tallsmusikk stod på programmet. Men, det viktigste var mimring og å gjenopprette kontakten med skolevenner. Festen varte til langt ut i de små timer, med ønske om å møtes igjen om ikke alt for mange år.

Anna Dahl