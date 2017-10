Flukthistorier blir nytt opplegg på Falstad

Nyheter

Falstadsenteret tar imot skoleklasser gjennom hele året. Her får elevene følge et undervisningsopplegg som lages for to år av gangen. Det som brukes nå «Kjære born og andre» tar utgangspunkt i åtte brev som er skrevet til og fra fanger som satt på Falstad.

I løpet av krigsårene ble det sendt en stor mengde brev inn og ut av fangeleiren. Noen gjennom ordinær postgang, og dermed gjennom leirens sensur. Andre ble smuglet i all hemmelighet, gjennom illegale nettverk og sivilt mot. Mange av disse brevene har blitt tatt vare på i over 70 år, som minner om et kjærkomment livstegn fra en sønn, en mor, en bror eller kanskje en kjæreste.

Brevene brukes til refleksjon; hva er det fangene prøver å si? De uttrykker seg på forskjellige måter, og de kan framstå som overraskende positive. De sitter i en fangeleir, men sender gode ord heim, og kan skrive at de regner med å komme heim snart.

Fra 2018 skal «Kjære born»-utstillingen skiftet ut. Det nye undervisningsopplegget skal handle om flukt.

- Vi jobber nå med å finne interessant flukthistorier i kommuner knyttet til Falstad som Trondheim, Selbu og Verdal. Det skal bli åtte flukthistorier, og vi skal gjøre den dagsaktuelle for elevene. I tillegg er tanken at vi skal bruke historiene i formidlingen til det andre publikummet som kommer til Falstad, sier Falstad-direktør Christian Wee.