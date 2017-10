Håper den kan leveres tilbake til eieren

Nyheter

Bodil Solberg Reinan på butikken Kozmos på Magneten i Levanger har henvendt seg til avisa, med spørsmål om å videreformidle en liten ting.

– Vi håper at dere der ute kan hjelpe oss å finne eieren av en lommebok, sier Reinan, som har lagt ut samme etterlysning på Facebook-siden til Kozmos.

Men lokalavisa når nok litt større ut enn den siden.

Noe spesielt

Lørdag 7. oktober ble en lommebok gjenglemt på butikken, og på litt underfundig vis fastslår Bodil Solberg Reinan at den som eier den helt sikkert må savne den - og det av en helt spesiell grunn.

– Det kan godt være at det var noen som var i Levanger på høstferie, som ikke bor her. Vi håper virkelig at lommeboken havner tilbake hos eieren, sier Bodil Solberg Reinan hos Kozmos på Magneten.

Ingen Donald-historie

Akkurat hva den helt spesielle grunnen er, er ikke så godt å si. Men det er sikkert en god grunn.

Så får vi tro at Kozmos slipper det som Donald Duck opplevde da Ole, Dole og Doffen fant en pengeseddel på vegen en gang - og han satte inn etterlysning i avisa - at det ble eviglang kø utenfor huset av store og små som hevdet at de eide den...

(Eieren den gangen var for øvrig ei lita jente, som fortalte at hun hadde hatt seddelen i munnen da hun dro på butikken for sin mor - noe som samsvarte med bitemerkene i det ene hjørnet...)