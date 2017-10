Har fått nærmere 200 brev fra ungdommer i Levanger

Nyheter

Nylig mottok Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 194 brev fra elever ved Levanger videregående skole, hvor ungdommene protesterer mot ekteskapsloven, skriver Fylkesmannen på sine hjemmesider.

Brevene er en del av en landsomfattende protest, da Fylkesmannen ifølge norsk lov kan gi tillatelse til at 16- og 17-åringer kan gifte seg i Norge. I brevene setter ungdommene spørsmålstegn ved dette lovverket.

Fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen takker for engasjementet deres, men påpeker at de ikke kan endre lovverket. Av den grunn har Fylkesmannen sendt et brev til Barne- og likestillingsdepartementet for å gjøre dem oppmerksom på engasjementet fra ungdommene.