Nå er det flere i jobb i Verdal enn i Steinkjer

Nyheter

Verdal har «alltid» toppet arbeidsmarkedstallene - i negativ forstand. Arbeidsledigheten har tradisjonelt vært blant de høyeste i Nord-Trøndelag, og langt over de andre store byene.

Ved utgangen av september kunne imidlertid Verdal glede seg over at bare 2,3 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb. 176 personer var da registrert som helt ledige, 81 færre enn for ett år siden - en tredjedel av de som var ledige da er altså nå i arbeid.

2,3 prosent er nesten nede på fylkesgjennomsnittet på to prosent, og lavere enn for eksempel Steinkjer, der 2,5 prosent er ledige. Flere er uten arbeid i Steinkjer nå enn på samme tid i fjor.

I Levanger er det i likhet med Verdal nedgang, men ikke så stor. 220 personer er uten arbeid, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Antall ledige stillinger er 37 i Steinkjer, 57 i Levanger og 27 i Verdal. Dette er lavere enn for ett år siden, men nedgangen i ledige stillinger i våre to kommuner er mindre enn i Steinkjer.