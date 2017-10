Rakel for Norge

Nyheter

Rakel Engesvik har kommet med i troppen til Norges U23-landslag. I dag ble troppen komplettert med to spiller, blant de to var Rakel Engesvik fra Verdal. Det bekrefter Trondheims-Ørn-trener Thomas Dahle og Rakel Engesvik til Trønder-Avisa.

– Det var ganske artig å få den telefonen, og dette hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Jeg var innstilt på ei vanlig uke. Jeg hadde ingen anelse at jeg skulle få sjansen på U23-landslaget, sier Rakel Engesvik til T-A.

Tatt store steg

Engesvik debuterte for Verdals seniorlag allerede som 14-åringen. Før 2015-sesongen ble 1998-modellen hentet av Trondheims-Ørn. I år har hun tatt store steg, og i midten av august ble 19-åringen belønnet med proffkontrakt. Nå får hun betalt for å spille fotball.

Og nå blir altså 2017-sesongen kronet med å få sjansen på U23-landslaget. Engesvik har faktisk aldri blitt spilt før med flagget på brystet.

– Dette blir artig. For meg er dette en bekreftelse på den jobben jeg har lagt ned. Det betyr kjempemye for meg å bli tatt ut og jeg ble kjempeoverrasket. Jeg fikk nettopp høre at jeg ble tatt ut, så jeg har ikke rukket og tenkt så mye over det. Jeg har ingen store forventninger til samlingen. Jeg skal bare ha det artig og spille fotball, så får jeg prøve å ta til meg mest mulig erfaring, sier Engesvik.