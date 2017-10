Seiler inn i oppdrettsbransjen

Vi fant raskt ut at denne ideen var så spennende at det var verdt å satse på dette sammen.Per Arne Røstad

Nyheter

Marine Betongkonstruksjoner er stadig i startgropen på Ørin, men prosjektleder Per Arne Røstad går spennende dager i møte for å få innpass i oppdrettsnæringen på vegne av fem lokale eiere i industriparken på Ørin.

er et nyetablert foretak startet som et samarbeid mellom de lokale bedriftene Elman, Byggmesteran, Lafopa, Gran og Ekran og Midt-Norsk Betong. Sammen skal de utvikle, produsere og selge fõringsflåter av betong til oppdrettsnæringen. Flåtene skal brukes som transportmiddel for fõr til oppdrettsanlegg lengst ut i havet. Flåtene rommer i tillegg lugarer for mannskapet og laboratorium for å jobbe i.

Ideen kommer fra Moen Marine, som kontaktet Proneo med spørsmål om å finne noen til å utvikle fõringsflåter. To år tidligere hadde Moen kraftbetong bygd verdens største oppdrettsflåte i betong for å vise fram på havbruksmessa i Trondheim. Selv om det prosjektet ikke endte i salg av flåten, har ideen levd videre. Proneo koblet derfor inn fagkompetansen fra industriparken på Ørin, hvor fem lokale selskap gikk sammen om å etablere et eget foretak for å utvikle prosjektet.

–Vi ønsker å bruke bedrifter og leverandører på Ørin i så stor utstrekning som det er mulig. Det er også noe av hovedmålet med samarbeidet mellom eierne, fordi vi i Verdal har vært flinke til å handle hos naboen og kjøpe lokale tjenester, sier prosjektleder Per Arne Røstad i Marine Betongkonstruksjoner.

Bygger på nyåret

Han har brukt de siste månedene på å etablere selskapet og legge til rette for en god start i en for verdalingenes del ukjent bransje. Nå jobbes det intenst med å sikre bedriften sin første kontrakt, og slik å få produsere den første prototypen.

–Jeg håper å få første kontrakt i havn før jul, slik at første byggeprosjekt kan starte på nyåret. Målet er å ha første bygg leveringsklart før sommeren, og utfordringen er å få presentert første prosjekt for flere potensielle kunder. Den første leveransen blir på mange måter avgjørende for flere salg, sier han og legger til at de jobber mot konkrete interessenter i oppdrettsnæringen.

Selve byggingen vil for øvrig skje på industriparkområdet, i nærheten av havna. Eierbedriftene vil selv bistå med nødvendig arbeidskraft og kompetanse til bygging av flåtene. De står sammen for alt fra betong og treverk til rør, elektro og automasjon. I tillegg vil de hyre inn andre lokale bedrifter etter behov. Bedriften er nå i dialog med Kværner Verdal om et mulig areal for bygging av den første enheten på Ørin.

–For Ørin kan dette være en ekstra næring å vokse innenfor, og som kan genere mange nye arbeidsplasser. Vi fant raskt ut at denne ideen var så spennende at det var verdt å satse på dette sammen, sier Røstad.

Betongkonstruksjoner er for øvrig lenge brukt av olje- og gassindustrien, på grunn av god stabilitet og varighet.

Enorm industri

Hver enhet vil ha en pris på omkring 25-35 millioner kroner, alt etter hvilket utstyr og hvilke spesifikasjoner kundene ønsker. Med et mål om 6-8 flåtebygg i året, vil det kunne bety en årlig omsetning på over 250 millioner kroner.

–Vår fordel er å kunne skreddersy hver enhet for kundenes behov. I tillegg ligger slike betongkonstruksjoner stødigere i vannet, sier Røstad.

Flåtene vil også få plass til bedre lugarer og oppholdsrom for de ansatte som skal bo og jobbe fra flåten, sammenlignet med en del andre båter eller mindre flåter.

Målet er å få innpass i en bransje i sterk vekst. Norsk oppdrettsnæring er spådd å bli den nye oljen, og skal mangedoble milliardomsetningen i løpet av de kommende tiårene. Ifølge Røstad er det i dag over 1.000 flåter i drift i norsk oppdrettsnæring i dag, og mange vil bli byttet ut i årene framover. Dermed ligger det et helt nytt og enormt marked foran

–Mange vil bli for små for bedriftenes behov. Når et anlegg langt ute i havet bruker 50 tonn fiskefõr på ett døgn, vil det kreve en ny båtleveranse hver fjerde eller femte dag. Med våre enheter kan mannskapene være ute på anlegget over lengre perioder, og både bo og jobbe fra enheten. Enhetene vil bli bygget for de anleggene som ligger langt ute i havet og er mer krevende å komme seg til, sier Røstad.

Nordsjøen som marked

Over tid er det tenkt å ansette et eget team i selskapet. Røstad mener at det er mulig å bygge opp en bedrift med mellom 10 og 50 ansatte over tid.

–Det blir viktig å bygge opp et bredt kontaktnett, noe vi nå får hjelp til via Moen Marine og Proneo, sier Røstad.

Hovedmarkedet vil være Norge, samt oppdrettsnæringen på Færøyene, samt Irland og Skottland.

–Nedslagsfeltet blir Nordsjøbassenget og nærliggende land. Ellers blir frakten for kostbar for kundene, sier Røstad.