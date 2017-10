Plusser du på?

Nyheter

For litt under ett år siden begynte Innherred.no med betalt innhold på nett. Vi har nå flere abonnenter enn den gang, fordi mange har sett nytten av å få med seg alt som står i avisa - ikke bare det vi tidligere fant det for godt å legge ut gratis. Siden tradisjonelle inntekter går ned, må norske medier kompensere dette med å ta betalt for den jobben som kreves for å fortelle om alt som skjer rundt oss.

Fortsatt ligger mye åpent:

– Hendelsesnyheter (av ren informasjonsnødvendighet, og at det uansett vil være andre som legger ut sånt gratis, for eksempel i sosiale medier).

– Debattinnlegg (de som faktisk vil mene noe i avisa må få lov å nå ut så bredt som mulig).

– Innsendt-stoff (selv om vi av og til har en del arbeid med å tilpasse det, formatere og legge inn tekst og bilder i våre systemer).

– Andre saker som vi ikke har gjort en stor journalistisk jobb med (type saker som er hentet fra sosiale medier, andre medier (helst ikke våre konkurrenter, terskelen for åpne sitatsaker er lavere fra aviser langt unna) eller der vi har fått betydelig hjelp fra personer utenfor avisa.

– Samt en og annen sak som vi mener har spesiell interesse utenom abonnementsmassen vår, er en potensiell delesak rundt i landet eller rett og slett en sak som vi legger åpent for å vise oss frem for de som kan tenkes å abonnere.

