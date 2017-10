Sendte penger til sønnen i IS

Nyheter

I terrorrettssakens femte dag i Oslo tingrett er det tiltaltes mor og far som skal gi sin forklaring første del av dagen.

En 34-åring fra Nord-Trøndelag står tiltalt for inngåelse av terrorforbud og deltakelse i IS. Han nekter straffeskyld på begge punkter.

Penger til mat og motorsykkel

Aktor Kim Sundet ville vite om moren hadde sendt penger til sønnen, mens han var i IS?

34-åringen dro til Tyrkia og videre til IS-kontrollert Syria 30. november 2014.

- Ja, jeg sendte penger. Han trengte penger til mat. Jeg snakket med PST på Steinkjer om det. De sa det var greit med mindre beløp i forbindelse med bursdagsgaver og julegaver. Det var greit hvis jeg fant en metode for det, forklarer moren i retten.

Moren hadde kodebrikken til sønnens konto, og våren 2015 ga han uttrykk for at han ville ha tilgang til sin egen konto.

- Han sa han trengte penger til å overleve, og i tilfelle han fikk nåde (til å forlate IS, red anm).

Sønnen fikk penger ved flere anledninger. Også i forbindelse med flukten fra IS i april 2016 ble det sendt penger.

23. april 2016 sendte sønnen en melding om at han trengte 3000 kroner for å kjøpe seg en motorsykkel.

- Det er ikke kriminelt, fordi jeg er sivil og ikke medlem av IS, skrev han.

Til forsvarer Siri Langseth forklarer moren at den siste pengeoverføring var i 25. april 2016.

- Han trengte penger til flukten.

Det ble vist bilder av transaksjoner i retten.

Far sa nei

Nordtrønderen spurte også faren om penger.

- Kan du sende meg noen dollar? Jeg har 50 dollar, men trenger penger til flukt.

- Det med å sende penger det kan du bare glemme. Du har selv vervet deg til en terrororganisasjon. At jeg skal sende penger ditt, det skjer ikke, svarte faren på melding fra sønnen.

Konvertert til islam

Retten fikk tirsdag nok en gang høre om verdalingens tøffe periode før han dro. Det siste året før han dro til Syria hadde moren liten kontakt med sønnen. Hun traff ham ikke personlig. Hun var heller på besøk i leiligheten.

Faren hadde ingen kontakt med sønnen på dette tidspunktet. Forholdet mellom far og sønn hadde blitt vanskelig i forbindelse med en utenlandsreise julen 2013, hvor sønnen ikke var invitert med.

Moren mener sønnen konverterte til islam i løpet av våren 2014. Hun forklarer det blant annet med at han ikke ville delta i en konfirmasjon i familien.

- Det var både religiøse og personlige grunner til at han ikke ville delta.

Sa han dro til Palastina

Aktor vil vite hvordan moren oppdaget at sønnen hadde dratt til Syria.

- Han sendte en melding om at jeg måtte passe på katta. Han sa han skulle til Palestina for å hjelpe krigsoffer, men at jeg ikke måtte si det til noen, fordi det kunne være farlig.

Moren tok da kontakt med lokalt politi.

- Jeg ville ha hjelp til å stoppe ham.

Moren forteller at de kommuniserte mye gjennom hele perioden. All kontakt gikk stor sett ut på å utveksle hverdagsfraser om hvordan det gikk, om han spiste og sov.

- Går det bra med deg, mamma? spurte han alltid.

- Opplevde du han som ærlig og oppriktig? spør aktor.

- Ja, fordi han sa aldri et ord til meg om hva han drev med, sier moren.

Ville hjem

Allerede våren 2015 begynte sønnen å kommunisere at han ønsket å dra hjem, ifølge moren.

I en telefonsamtale med moren i april 2015 ga sønnen sterkt uttrykk for at han angret på at han hadde reist.

- Han var veldig lei seg. Han skreik og ba om tilgivelse for at han hadde reist og for at han hadde gjort meg vondt.

Moren fikk aldri vite at sønnen hadde vært i fengsel i Syria.

Våren 2016 tok familien kontakt med den norske ambassaden i Ankara for å undersøke mulighetene for å få hjelp til en eventuell flukt.

Personlige problemer

Aktor ønsket å vite om familien hadde sett tydelige tegn på at sønnen hadde konvertert til islam?

- Hadde han skjegg?

- Jeg traff han ikke fysisk i denne perioden. Men da jeg ryddet ut leiligheten fant jeg et bønneteppe og Koranen.

Moren beskriver sønnen som en person som satt seg godt inn i tema han var interessert i.

- I politiavhør sa du han gikk inn i ting med 100 prosent innsats, nevner aktor.

- Opplevde du at han hadde personlige problemer før han reiste? spør forsvarer Siri Langseth.

- Ja, han var deprimert, og følte alt gikk imot han. Og det gjorde det jo også. Han hadde nesten ikke kontakt med noen i familien, fordi det ble for mye for alle, sier moren.

Rot i leilighet

Hun forklarer at det var da hun ryddet ut av leiligheten at hun virkelig forsto hvor store psykiske problemer sønnen hadde hatt rett før han dro.

- Det så ikke ut der. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi trodd at det hadde gått så galt. Han hadde alltid vært nøye med seg selv. Ting skulle være fint rundt han.

Dommer Jannicke Johannesen ville vite om moren hadde inntrykk av helsetilstanden til sønnen i Syria?

- Jeg hadde inntrykk av at han var redd hele tiden. Etter en stund kom han bort fra rusmisbruket, og da begynner han å tenke klarere.

Gir foreldre en klem

Etter foreldrenes forklaring blir det pause i retten. Tiltalte reiser seg da, går bort til faren og tar ham i hånden.

Så strekker han seg etter moren.

Hun får en lang og god klem.

Etter det får faren også en klem av sønnen.