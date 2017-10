Tok bronsemedaljer i Oslo

Nyheter

I helgen tok to utøvere fra Levanger judoklubb turen til Vallhall Arena i Oslo, hvor det første offisielle norske mesterskapet i ADCC (utøvere med bakgrunn innen Brazilian Jiu-Jitsu, judo, sambo, bryting og mer) gikk av stabelen.

Martin Hynne (17) stilte i juniorklassen og møtte en utøver fra Sandnes som i fjor var rangert som fjerde beste i verden i denne klassen.

- Martin kjempet som vanlig meget godt, men måtte se seg slått etter at motstanderen fikk inn en Anaconda-kvelning. Han måtte dermed mobilisere på nytt for sin deltakelse i seniorklassen. Her viste Martin nok en gang hva som bor i gutten, skriver Lars Erik Bjørås i en pressemelding fra Levanger judoklubb.

Hynnes første kamp gikk mot en muskelbunt fra Irak, hvor 17-åringen dro i land seieren og endte da i en bronsefinale som han vant etter en Kimura (arm bend). Levangsbyggen sikret seg dermed en bronsemedalje. Klubbens andre utøver, Jonas Berge Kvernrød (22), stilte i seniorklassen.

- Jonas sin vei mot medalje startet med seier på en bear-trap (fot bend). Dette var en tøff kamp som kostet mye krefter og det var nok avgjørende for neste kamp som endte med tap. Men Jonas kom sterkt tilbake og vant bronsefinalen med sin gode teknikk og fysikk. Meget bra og ny medalje til Levanger, skriver Bjørås i pressemeldingen.