Ønsker seg bedre E14 før alle mesterskapene

Nyheter

– Det er et mareritt hvis det skjer ulykker og ras, og mesterskapet blir husket for slike ting, sa Meråkers ordfører Kari Anita Furunes i forbindelse med et møte i Stjørdal Næringsforum, der ledelsen i Åre-VM 2019 var invitert til å utfordre næringslivet i regionen til samarbeid foran det største vintersportsarrangementet i Sverige noensinne.

Det skriver avisa for Meråker, Stjørdal og Malvik, Bladet.

Åre skal arrangere alpint-VM om halvannet år.

Flere mesterskap

Rett etterpå er det VM i skiskyting i Östersund. I 2020 skal sannsynligvis noe av en planlagt skitour foregå i området, og i 2023 kan det bli VM på ski i Trondheim. E14 er hovedforbindelsen mellom Trøndelag og Jämtland.

– E14 er en av de største risikofaktorene under alpint-VM, selv om det blir gjort utbedringer, mener leder i Stjørdal Næringsforum, Jon Uthus.

Rasutsatt

Han fastslår at det blir spesielt viktig å holde trøkket oppe på rassikring, for skulle det gå et ras eller skje en ulykke er det langt å kjøre om Verdal. Det gjelder såvel journalister som utøvere, ledere og publikum.

– Hvis de sitter i en bil eller buss på veg til Åre og blir hindre, vet vi hva som skjer. Det blir ingen god mottakelse, fastslår Uthus. Han frykter omdømmet kan få seg en knekk hvis det hindrer at folk kommer frem.

Markedsdirektør Håkan Hansson for alpint-VM anslår at mellom 20 og 30 prosent av alle utøvereog ledere, tilskuere, mediefolk og personer fra ulike organisasjoner vil komme til VM via Stjørdal.