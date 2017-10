Oppdaget merkelig lys på E6

Nyheter

- I natt fikk vi melding fra en bilist som hadde oppdaget det han betegnet som et laserlys på E6 like ved Norske Skog. Lyset skal ha kommet ned fra Holåsen og vedkommende betegnet dette som irriterende for trafikantene, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller til Innherred.

Politiet skal senere ha fått samme henvendelse fra en bilist ved Gråmyra.

- Vi ble opptatt med et annet oppdrag og rakk ikke gjøre noe mer med saken, sier Tiller.

Vet du noe om dette lyset? Send gjerne tips til redaksjon@innherred.no.