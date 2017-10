Sendte 15 244 kr til IS-verdaling før avreise Syria

Nyheter

Fra før har den terrortiltalte fortalt at det var vennen som fikk han interessert i islam jula 2013. I løpet av 2014 skal han også ha lokket med Syria.

I retten har verdalingen opplyst at hans gamle venn og kona, begge etnisk norske konvertitter fra Levanger, fortalte om interessante jobber, bosted, mulighet for giftermål og et godt liv i IS-kontrollerte Syria.

Dette skal han virket som en løsning for tiltalte, som i denne perioden slet med å finne en mening med livet.

- Jeg kunne like gjerne bruke mitt mislykkede liv til å hjelpe noen, har han forklart i retten.

Mener dette bildet knytter terrortiltalt til IS PST mener bildet av den terrortiltalte verdalingen med en gruppe barn på en skoletrapp, knytter han til Den islamske stat (IS).

Mottok penger

I terrorrettssakens sjuende dag i Oslo tingrett kom det frem at den tiltalte også mottok ett større pengebeløp fra IS-kompisen rett før avreise Syria.

- Transaksjoner viser at tiltalte mottok 15 244 kroner tredje november 2014, opplyste finansanalytiker i PST, Finn Stuart Jordet.

Pengene kom fra kompisen fra Levanger. Som Adresseavisen tidligere har skrevet dro han og kona til IS sommeren 2014.

De var bosatt i byen Al-Shaddadi, nær grensa til Irak. Her jobbet 27-åringen fra Levanger som soldat for IS ved fronten. Han omkom i kamp i februar 2015.

At den tiltalte mottok penger fra vennen, fortalte han selv i retten i forrige uke.

Da opplyste han at deler av beløpet, men ikke hele, var betaling for en malerjobb de to gjorde sammen på forsommeren 2014.

Startet terroretterforskning av IS-kvinne fra Levanger PST startet i august i år etterforskning av Levanger-kvinnen som vervet seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Til Tyrkia for 845 kr

I retten torsdag kom det også frem at verdalingen hadde kjøpt billetten til Tyrkia kun fire dager før han dro. Den var ikke særlig kostbar.

- 25.11.2014 var det en transaksjon på 845 kroner til Bravofly.no. Pengene gikk til kjøp av en billett til Norwegian flight DY 1266 fra Værnes til Antalya, opplyste Jordet i PST.

29. november 2014 gikk verdalingen ombord i flyet til Antalya i Tyrkia.

Ifølge kontoutskriften brukte han først 101 kroner på en togbillett fra Levanger til flyplassen.

Tiltalte har i retten i forrige uke forklart at han i de neste dagene tok seg østover, via Alanya til Gaziantep, en by nær den syriske grensen.

Derfra ble han hentet av en bil, og i løpet av flere etapper havnet han til slutt i et hus inne i den IS-kontrollerte delen av Syria.

Dro først ikke

Verdalingen hadde bare uker før avreise i slutten av november, vært på nippet til å reise til Tyrkia, men da ble reisen ikke gjennomført. Ifølge kontoutskrifter lagt frem i retten, kjøpte verdalingen 7. november en billett til Tyrkia fra Værnes.

- 7.11.2014 ble det betalt 4175 kroner for en pakketur til Tyrkia, opplyste PST.

Det stemmer også overens med forklaringen til tiltalte i retten i forrige uke. Da forklarte han at han rett før avreise bestemte seg for å ta andre grep for å se om han kunne få skikk på livet sitt igjen.

- Jeg oppsøkte fastlegen og ble da innlagt til utredning på psykiatrisk avdeling i Levanger, opplyste 34-åringen.

Men på grunn av uenigheter med en av dem som jobber der, ble oppholdet brått avbrutt, og en ny billett til Tyrkia ble kjøpt.

Kort planleggingshorisont

Verdalingen hadde ikke tatt seg tid til å avslutte faste abonnement før han dro. Det gikk derfor penger ut av konto hver måned til medlemskap på treningssenter, Netflix og Spotify.

- Jeg har sett kontoutskriftene til mange syriafarere fra Norge. Det mange har til felles er at de har en relativt kort planleggingshorisont før de drar. De færreste stopper faste trekk fra konto, opplyste finansanalytiker Jordet.

Latvisk venn vitnet

Dagen i retten startet med vitneforklaring fra tiltaltes latviske venn. Via videolink dukker bildet av en ung mann med lillarutete skjorte opp på flatskjermene i Oslo tingrett.

De to skal over en periode på ti måneder ha prøvd å flykte fra Den islamske stat sammen. Det skal ha ført til at de havnet i IS-fengsel tre ganger, sist i det beryktede fengslet til sikkerhetspolitiet i IS-hovedstaden Raqqa.

Latvieren ga sitt vitnemål fra statsfengslet i Riga.

Adresseavisen har tidligere skrevet om fremmedkrigeren på 21 år, som i vår fikk en dom i Latvia på fire år. Påtalemyndigheten anket, og han sitter nå i fengslet i påvente av at ankesaken skal komme for retten.

Latvier opplyste i retten at han traff tiltalte ved en tilfeldighet på en internettkafé sommeren 2015.

I et brev til Adresseavisen i juni i år skrev han at tiltalte hatet IS sterkt etter at han hadde fått vite hva slags ting de holder på med i virkeligheten. At verdalingen virket svært misfornøyd med det som fant sted, og at han ikke var kjent med at trønderen hadde deltatt i noen krigshandlinger.

Dette ble også gjentatt i Oslo tingrett.

Aktoratet ønsket å vite hvor sannsynlig det var at disse to IS-avhopperne kunne reise relativt fritt rundt uten papirer, og uten av de tilhørte en egen IS-bataljon.

Latvieren fikk mange spørsmål, blant annet om tidspunkt for fengselsoppholdene, hvordan de hadde bevegd seg rundt i grenseområdet, om de hadde våpen, militær bekledning og hvordan de kommuniserte med menneskesmuglerne, som skulle få dem over grensa.

Gjenkjente hverandre

Da de to mennene fikk se hverandre i retten, var det lett å se at de gjenkjente hverandre. I pausen fikk de prate litt via videolink, og da startet mimringen om tiden i Syria raskt.

- Husker du rotta i toalettet, ha-ha, og hvordan har du det i fengsel nå?

34-åring fra Verdal står tiltalt for terrorforbund og deltakelse i IS.

Han nekter straffskyld på begge punkter.

Fredag er det pause i retten. Rettssaken starter opp igjen mandag.