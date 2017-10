Utsetter utbygging av jernbanen på Innherred

Nyheter

Etter planen skulle arbeidet med å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen startet i 2018. Nå skyver regjeringen på denne tidsplanen.

– Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner. Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

I forholdet til anslagene i Nasjonal transportplan representerer økningen på 600 millioner kroner en kostnadsøkning på 20 prosent.

– Det er derfor naturlig at regjeringen går gjennom prosjektet på nytt, heter det i pressemeldingen.

Samtidig bedyrer regjeringen at de satser på persontrafikken på Trønderbanen neste år. Nye og lengre tog med bedre komfort, større kapas itet og lavere utslipp skal bidra til et forbedret togtilbudet på Trønderbanen. Denne satsingen skjer uavhengig av elektrifiseringsprosjektet.

– Trønderbanen er første strekning som får såkalte bimodale togsett til utprøving. Vi ønsker at de reisende opplever flere avganger og kortere reisetid. I NTP er det i tillegg satt av midler til tiltak som gjør det mulig å kjøre med lengre tog på Trønderbanen, og i siste del av NTP-perioden er det prioritert tiltak som er nødvendig for å kunne gi et togtilbud med økt frekvens, heter det i pressemeldingen fra samferdselsministeren.