Byggmesteran vant stort anbud i nord

I formannskapet i Sør-Varanger kommune denne uka ble det vedtatt å gi anbudet til entreprenøren fra Verdal.

Byggmesteran, som er i ferd med å avslutte arbeidet med den nye skolen på Ytterøya, skal gå igang med nyskolen «9910» på Bjørnevatn i 2018, og skolen skal være ferdig til skolestart høsten 2019.

Skolen på 5.288 kvadratmeter er både barne- og ungdomsskole for over 300 elever. I tillegg skal den ha en flerbrukshall med 25x45 meter flate.

195 millioner kroner

Byggmesteran la inn et tilbud på 195 millioner kroner eks mva, som var det laveste av de fem som konkurrerte om oppdraget. Pris betød 40 prosent av vurderingen, løsning og kvalitet 45 prosent og såkalt samspillskompetanse 15 prosent. Også på sistnevnte punkt ble Byggmesteran rangert som best, mens de ifølge gruppa som vurderte forslagene hadde den tredje beste utformingen og byggeløsningen.

I forslaget fra Byggmesteran er bygget trukket litt sør på tomta, slik at det er mulig å få inn en større kunstgressbane ved siden av skolen på et senere tidspunkt. Sykkelparkering på tre ulike lokaliteter er et godt grep. Aktiviteter utendørs er godt løst med tanke på trinnenes læringsarealer inne.

Kompakt

Hovedgrepet legger til rette for rasjonell vinterdrift, forutsatt mindre breddejusteringer. Det viser enkle og kompakte bygningsvolum organisert rundt ett amfi. Organiseringen legger også til rette for utleie av musikk og øvingsrom.

Lokaliseringen av SFO og trinn 1-4 er god, og samling av ansattarealer legger grunnlag for ett samlet arbeidsmiljø.

Må jobbes litt med

Det er en del utfordringer i forslaget til Byggmesteran, som må bearbeides. De som så på forslagene syntes at skolen på tegningene fremstår som litt kjedelig og institusjonspreget.

To eksterne rådgivere mente også at forslaget burde vært rangert sist fordi det manglet dokumentasjon for kvalitetssikring av tilpasningsdyktig bæresystem, men resten av gruppa mente at den leverte dokumentasjonen var tilstrekkelig.