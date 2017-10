Kunstgress og flomlys blir det neste store

Nyheter

Vuku IL planlegger å gjøre om Vuku Elman stadion til kunstgressbane med vanningsanlegg og flomlys.

Nye tolv millioner

Da trenger de garanti for et lån de må ta opp for å finansiere byggingen. I en søknad undertegnet klubbens leder Snorre Hjelde ønsker idrettslaget kommunal garanti for et lån opptil tolv millioner kroner, og det anbefaler rådmannen politikerne å si ja til.

– Regnskapet til idrettslaget for de siste årene viser at de har stort fokus på økonomi og ansvarlighet, konstaterer rådmannen, som riktignok helst skulle sett at de brukte to-tre år på å stabilisere og høste erfaring med driften av Vukuhallen.

Føler seg trygge

Der er kommunen allerede inne med en betydelig garanti for lån, og med kunstgressbane-lånet i tillegg til kommunen totalt stå som garantist for nesten 33 millioner kroner.

– Det er i grenseland for hva idrettslaget kan forsvare økonomisk, men oversiktlig og god økonomistyring er tillitsvekkende for kommunen, presiseres det i saksutredningen.

Flomsikring krever fortgang

Når Vuku IL uttrykker et visst hastverk med å få bygd en kunstgressbane, har det sin bakgrunn i at det er igangsatt arbeid med flomsikring av Verdalselva, det graves for ny drenering, bygges ny barnehage og terrenget omkring Vuku stadion heves.

– Det vil gjøre at gressbanen blir liggende enda mer utsatt til for flom, begrunner Hjelde.

Terrenget skal heves to meter under kunstgressdekket, slik at det ligger minst like høyt som Vukuhallen. Denne hevingen må uansett skje i løpet av de nærmeste årene, og idrettslaget mener det er mest fremtidsrettet å bygge kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.

Gode fremtidsutsikter

I tillegg til ny bane vil Vuku IL også sette opp et nytt lagerbygg for idrettsmateriell og arrangementsutstyr på baksiden av Vukuhallen.

– Det er erfaringene fra Vukuhallen og den lille kunstgressbanen rett utenfor at vi tør å satse på kunstgressbane på hovedbanen. Vi har opplevd økt aktivitet og arrangement som Vukudåggån har befestet sin posisjon og gir gode bidrag til driften, påpeker Snorre Hjelde, og nevner at økonomien i laget ifølge regnskapsføreren er meget god - ja, bedre enn de så for seg under budsjettarbeidet før byggingen av Vukuhallen. Saken kommer opp i formannskapet til uka, og et eventuelt endelig vedtak om lånegaranti gis av kommunestyret.