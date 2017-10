Nord gir ti gode råd ved dekkskifte

Nyheter

Nå er tiden inne for vinterdekk. Her får du ti gode råd fra et av landets mest erfarne fagmiljø på bil og trafikk. Trafikklærerutdanningen ved Nord universitet i Stjørdal har 45 års erfaring med bil, trafikk, sikkerhet og utdanning.

Når kan du legge om til vinterdekk? Og er det egentlig lurt å gå for billige dekk når du må kjøpe nye?

Her er de ti rådene

1. Lytt til værmeldingen

Det er forholdene som avgjør når du bør legge om. Er det fare for at det blir glatt, så skal du være skodd for det. Med andre ord: Du trenger ikke vente til 31. oktober i Trøndelag, eller 15. oktober i de tre nordligste fylkene, om det er frost og kuldegrader i vente.

2. Kontroller dekkene

Både de du setter på og de du tar av. Se på slitasjen, mønsterdybde og eventuelle skader. Har du to dekk som er mer slitt enn de andre, sørg for at de er montert på samme aksling. En tommelfingerregel: ha alltid de beste dekkene bak. Også om du har forhjulstrekk. Da unngår du lettere å få sleng på bilen.

3. Ha gode dekk

Ikke spar penger ved å kjøpe billigdekk. Det er dekkene som er i kontakt med vegen, og optimalt veggrep er livsviktig.

4. Pigg eller piggfritt?

Piggfrie dekk passer best om du ferdes mest i lavlandet og langs hovedveiene. Kjører du mer i høyden og i kupert terreng er piggdekk å anbefale.

Visste du forresten at dagens piggfrie dekk støyer mindre enn et vanlig sommerdekk?

5. Sjekk for slitasje

Et slitt dekk drenerer dårlig og kan være livsfarlig. Er mønsteret mer slitt på midten enn på sidene, har du kjørt med for mye luft. Og er mønsteret dårligere på sidene, har du kjørt med for lavt lufttrykk. Feil trykk går utover både drivstofforbruk, veigrep og kjøreegenskaper.

De fleste dekk har slitasjevarslere som står midt oppi rillene. Er dekkene slitt ned til disse må du kjøpe nye.

6. Se på pilene

På de fleste nye dekk står det «Rotasjon» og en pil som viser hvilken veg dekket skal trille når bilen går fremover. Setter du det på feil side blir både dreneringen og bremseegenskapene dårligere.

7. Ta deg god tid

Hastverk er virkelig lastverk når det gjelder dekkskifte. Når dekket er tatt av må du gjerne gå over og se på bremseskiver og bremseslanger. Bremseslanger kan morkne etter å blitt utsatt for salt over lengre tid.

8. Husk å ettertrekke hjulmutrene

De fleste bilene i dag har aluminiumsfelger. Da er det ekstra viktig å ettertrekke mutrene etter at du har kjørt noen mil, da de har en tendens til å løsne litt.

9. Vask og merk

Før du legger sommerdekkene til vinterlagring er det lurt å vaske og merke dem. Så vet du hvilket dekk som skal hvor når våren kommer og det på ny er tid for omlegging.

10. Dekktett på boks

I alle biler bør det ligge en sprayboks med dekktett. Med denne pumper du opp et punktert dekk og tetter små lekkasjer, slik at du kommer deg til et verksted.

Og husk: Å legge om dekkene selv er en fin treningsøkt.