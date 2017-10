Savnet kvinne funnet i god behold

Nyheter

- Hun ble funnet av frivillige i en hytte innenfor søkeområdet. Hun er i god behold og skal til videre sjekk av helsepersonell. Jeg har ikke hatt noen videre direkte kontakt med henne, da hun sikkert er ganske utmattet, skriver datteren til kvinnen i en tekstmelding til Innherred.no.

Det var torsdag kveld at en kvinne i 50-årene fra Levanger ble meldt savnet i området Gruvfjellet i Grong, som ligger mellom 400 og 500 meter over havet.

- Hun la ut på tur på formiddagen og klokken halv seks om kvelden ringte hun hjem til familien og fortalte at hun ikke kjente seg igjen i området, sa operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller til Innherred fredag formiddag.

Da familien ikke fikk kontakt med henne mer, valgte de å melde fra til politiet klokken 19.30 og be om hjelp. Mannskap fra politiet og en rekke frivillige iverksatte da søk etter kvinnen. Redningshelikopter fra SeaKing gjorde også forsøk på å ta seg inn i området, men måtte snu da været var for dårlig.

Kvinnen var iført lilla skalljakke, mørk turbukse, fjellsko, grå ryggsekk og en kamuflasjefarget fjellduk da hun gikk på tur, og hun var ifølge politiet turvant og godt kjent i området.

Fredag formiddag ble leteaksjonen trappet opp og mannskap fra Sivilforsvaret, Røde Kors og politiet begynte å lete i Gruvfjellet. Fire redningshunder og tre politihunder ble også satt inn for å gjøre søk, og SeaKing tok seg inn i området igjen. Ved 14-tiden fredag kommer meldingen om at kvinnen er funnet i god behold av frivillige. Politiet skriver på Twitter at hun var kald og sliten, men i god form.