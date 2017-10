Sentral obligasjonseier avviser redningsplanen i Norske Skog

Nyheter

I en pressemelding opplyser hedgefondet Restructuring Capital Associates L.P. og deres partnerskap Bennett Management Corporation at de avviser Norske Skog-styrets siste forslag til en refinansieringsløsning, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen er fondet den største eieren av usikrede obligasjoner i Norske Skog og eier nok til å stanse hele planen.

– Fond forvaltet av Bennett har eid usikrede obligasjoner i Norske Skog i mange år, og eier i dag over 50 prosent av lånet som forfaller i 2026 og 40 prosent av lånet som forfaller i 2033, sier grunnlegger i Bennett, James Bennett, i pressemeldingen.

For at løsningen som styreleder Christen Sveaas og Norske Skog-styret la fram denne uken skal gå gjennom, må tre firedeler av eierne i hvert eneste av Norske Skogs lån stemme for løsningen.

Ifølge Bennett representerer selskapet til sammen over 100 millioner euro i krav i den usikrede delen av Norske Skogs obligasjonsgjeld, som totalt er på 412 millioner euro.

Styret har vært tydelig på at deres siste forslag er endelig og at alternativet er konkurs dersom det ikke får støtte.