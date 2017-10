– Menneskehandel foregår i byen vår også

Nyheter

For 2. gang ble markeringen kalt Walk For Freedom holdt i Levanger. Markeringen foregikk lørdag formiddag.

Markeringen er verdensomspennende, og setter søkelys på menneskehandel og moderne slaveri. Koordinator Malin Stenstad for Levanger-markeringen, er klar på at menneskehandel også foregår her.

– Foregår også i Levanger

– Mennesker her i landet og i byen vår blir utnyttet hver dag. For eksempel gjennom at vi utnytter oss av tjenester i form av renhold, oppussing, bilvask og underholdning for å spare penger, sier Malin Stenstad som snakket om dette i appellen hun holdt.

Hun fortsetter:

– Vi må passe på at folk får minimumspris. Ofte bruker en for eksempel billige polakker, men en burde heller gitt det som ville vært minstepris for en nordmann. Det betegnes som menneskehandel når en utnytter folk som får mindre penger enn man ville gitt til seg selv, eller andre en kjenner, mener Stenstad.

– Får du reaksjoner fra noen?

– Jeg får ikke reaksjoner på det.

Stenstad forteller at 35-40 personer deltok på årets markering. Oppmøte var i Sjøparken, så gikk turen i stille gange til Sjøparken der det ble holdt appell, og servert gratis saft, kaffe, vafler og frukt sponset av lokale butikker. Folk i markeringen gikk i svarte klær.

– I år valgte vi ikke å ha teip foran munnen, men vi gikk stille en og en på rekke opp Håkon den godes gate. Vi var litt færre enn i fjor, men det er på grunn av høstferien. Jeg er veldig fornøyd med eventet, sier Stenstad.