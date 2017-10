Ber Svarva gå «undercover»

Nyheter

Kommunestyrerepresentant Geir Tore Persøy (FrP) i Levanger utfordrer ordfører Robert Svarva (Ap) i forkant av kommunestyremøtet onsdag.

Persøy stiller følgende spørsmål til ordføreren:

– Vil ordføreren ta utfordringen fra Levanger FrP, og gå «undercover» en hel dag, på en eller flere kommunale institusjoner for å møte de ansatte på gulvet, og for å se hva som er bra, og hva som er utfordrende?, skriver Persøy.

Les spørsmålet her.

Reglene er slik at ordføreren må gi et svar i møtet.

– Spesielt interessant med helseomsorgen

Persøy begrunner spørsmålet slik:

– Levanger kommune er eier av mange institusjoner, og er også arbeidsgiver for mange ansatte som hver dag gjør en fantastisk jobb. Kommunens arbeidsplasser har, i likhet med andre arbeidsplasser utfordringer, som gjør at arbeidsdagen til de ansatte kan bli litt mer utfordrende. Selv om de ansatte har tillitsvalgte, kan det likevel være vanskelig for noen av de ansatte å få satt ord på noen av utføringene de møter.

Levanger FrP tror den beste måten kommunen kan få 100% innsikt i hvordan det jobbes og hvilke utfordringer som foreligger, er at ordføreren selv har en arbeidsdag på en eller flere av institusjonene, da spesielt innen helse og omsorg.