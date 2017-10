Nyheter

- Dramatisk og uvirkelig Spillere, trenere og supportere ble evakuert bort fra Aspmyra stadion da en bombetrussel ble ringt inn.

Avisa Nordland melder etter kampen at noen har ringt inn en bombetrussel på Aspmyra.

Publikum, spillere og trenerapparat flokket seg på kunstgresset utenfor stadion. Flere ambulanser er sendt til stadion. Politiet er også naturligvis til stedet og undersøker saken.

Alle sammen forlot stadion på en rolig og effektiv måte.

- Flere personer i Bodø/Glimt ble oppringt like før kampslutt. Til slutt tok en av de ansatte telefonen, og da kontaktet klubben politiet, forteller en representant fra klubben til Avisa Nordland.

Det som ble sagt i telefonsamtalen var at det var en bombe på stadion. Det var Stig Johansen som svarte innringeren som ringte med skjult nummer.

Avisa Nordland skriver at det ble snakket på gebrokkent engelsk at en bombe på stadion som skulle gå av om ti minutter. Denne samtalen skjedde to minutter før kampslutt.

TV 2 Sporten melder at følgende ble sagt: «There is a bomb in the stadium. It will explode in ten minutes».

Avisa Nordland har snakket med politiet i Nordland. Dette sier de om saken:

Operasjonsleder hos politiet i Nordland Tom Ove Hammer bekrefter at det skal ha bllitt ringt en bombetrussel på Aspmyra.

– Vi fikk en trussel på en bombe på en av tribunene, sier Hammer.

Det skal være snakk om Sparebank-tribunen.

– Alle er nå evakuert og vi går over ser på Aspmyra, sier operasjonslederen.