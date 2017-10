Forlenger bibelstudiene, søker forlenget permisjon fra politikken

Nyheter

Kristelig Folkepartis unge kommunestyrerepresentant Hanna Ellisiv Johansen i Levanger fikk i fjor innvilget permisjon for å gå ett år på bibelskole i USA.

Nå søker hun om å få forelenget permisjonen fram til 31. juni 2018.

– Begrunnelsen er at hun ønsker å gå et andre år på bibelskolen Bethel School of Supernatural Ministries skoleåret 2017 – 2018. Skolen befinner seg i Redding, California, i USA, skriver kommunen i saksframlegget.

Rådmannen foreslår å innvilge fortsatt permisjon. Magne Nydal rykker opp som fast representant til kommunestyret.

