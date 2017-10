LFK-supporter Frank uheldig før avreise til Bodø

Nyheter

Innherred skrev fredag om LFK-supporter Frank Olsen som reiser til Bodø for å se Levanger spille mot Bodø/Glimt søndag.

Ber om å få tilbake flagg

Da han sto klar i Levanger og ventet på nattoget like over klokka halv ett natt til søndag, opplevde han at kofferten ble stjålet.

Olsen omtaler hendelsen på Facebook. I innlegget, som flere har delt, står det:

«Hei du, som stjal min koffert fra Levanger Stasjon i kveld omkring midnatt. Jeg er svært skuffet og lei meg. I et bitte lite ubevoktet øyeblikk klarte du altså å ødelegge min plan for å støtte LFK med et Tifo-flagg under kampen mot Bodø i dag. Et flagg du aldri vil få bruk for. Min MacBook Pro, mine dyre formstøpte øreplugger (rescue-thing for min hørsel) og andre verdisaker kan erstattes. Jeg håper imidlertid at du kan være så snill å returnere flagget vårt. Resten skal jeg klare å leve med. Hilsen supporter av LFK på vei til Bodø.».

Reiste likevel

Politiet er også kjent med saken, men kunne søndag morgen ikke opplyse om tyveriet var anmeldt.

Innherred fikk ikke tak i Olsen søndag morgen, som altså likevel skal ha reist til Bodø.

Kampstart er klokka 15.00.