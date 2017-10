«Takk til Torvik for et tankevekkende og inspirerende foredrag»

Nyheter

Møtet ble holdt onsdag 4. oktober. Som alltid var det et kulturinnslag først og hvilket innslag. Tvillingene Elias og Andreas Grimstad på 16 år, imponerte alle med fantastisk spill på bratsj, som for øvrig var laget av farfar. De spilte først et helt nytt stykke av en skotsk komponist, før de avsluttet med Passacaglia av Johan Halvorsen.

Et utrolig foredrag

Så kom Ragnar Torvik, økonomiprofessor ved NTNU og holdt et utrolig foredrag med tittel «Den nye teknologien og den nye økonomien». Et tema man kanskje kunne tro var innviklet og vanskelig, men Torvik maktet å sette oss inn i globalisering, internasjonal handel, gammel og ny teknologi og hvilke implikasjoner alt dette har å si for vår og verdens økonomi.

Han satte emnet inn i et historisk perspektiv fra 1764, da Spinning Jenny gjorde sitt inntog i Engelsk industri og arbeiderne forsøkte å knuse maskinen for å fjerne konkurrenten. Så viste det seg at arbeiderne ikke mistet jobbene, men derimot fikk bedre forhold og lønn. Også da en klarte å utnytte dampkraften bedre, så man det samme: Maskinene erstattet muskelkraft, men det ble ikke økt arbeidsledighet, men økt verdiskapning.

Data erstatter

Torvik brukte et annet godt eksempel på dette, ved å vise til at i 1946 var det 238 000 hester i Norge, i 1975: 20 000. Heller ikke dette førte til arbeidsledighet for hestekjørerne, men hestene derimot. Hestekarene ble sjåfører og verdiøkningen og effektiviteten steg i tillegg til lønningene.

Så kom han til den nye verden der datakraft erstatter hjernekraft. Hva betyr det? Ny teknologi fører til at de 20 % av oss som var bønder i 1950, er erstattet av 2 %, som produserer det samme. Vil det samme skje når vi får førerløse biler, at sjåførene får andre yrker? Eller vil det føre til mer arbeidsløshet, her strides de lærde økonomer

Noen taper – noe vinner

Globaliseringen går raskere og raskere og dette kan være både bra og dårlig. De lave lønningene går ned og de med dårligst utdanning ser ut til å tape. Avkastningen på kapital går også ned, det ser vi blant annet på de lave rentene. Altså er også mange kapitaleiere tapere.

Og så er det noen vinnere og de vinner over all fornuft – de såkalte Big Five: Google, Amazon, Facebook, Microsoft og Apple. Dette er de 5 selskapene med høyest børsverdi og fellesnevneren er: de er teknologiselskaper. De blir mer og mer dominerende og baserer seg på nettverk .Et eksempel: Før ønsket datagründere å bli som Bill Gates, nå ønsker de å bli kjøpt opp av Bill Gates! Disse fem har 25 % av cash blant de 500 største selskapene. For å si det med ABBA: The winner takes it all.

Vil tenke annerledes

Fikk vi tro på framtida og økonomien, jeg vil si tja. Vi vil tenke annerledes, vi trenger mindre kapital til investeringer, vi vil kunne se større forskjeller i lønnsinntekter og kapital, men her i Norge vil nok våre demokratiske verdier demme opp for mye.

Ett er sikkert økonomi er blitt politikk i større grad enn før.

Takk til Torvik for et tankevekkende og inspirerende foredrag, det er nesten så jeg får lyst til å lese mer om emnet.

Ellen Løvli