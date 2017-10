Bodde mange år i Levanger - mener det er sunt å være litt unormal

Nyheter

Det er kristiansundsavisa Tidens Krav (plussartikkel) som har laget et lite portrett av sin egen medarbeider.

– Han ler en skingrende latter som vi kolleger stadig hører gjalle og trille og tralle i korridorene i Tidens Krav, beskriver journalistkollegaen som har skrevet om Trond Hasselø.

Lærer i Levanger

For mange år siden dro han til Trondheim for å ta lærerutdannelse, samt pedagogikk og musikk ved lærerskolen i Levanger. Han var også lærer i trehusbyen i flere år. Deretter gikk turen tilbake til hjemtraktene, for å jobbe innen media. Først i Nordmøre Lokal-TV og TKTV, før han ble frittgående, skrivende reporter i Tidens Krav.

Ifølge portrettet er stua hjemme et lite rot. Fire, fem esker med alt mulig, keramikk på bordet, en hjelm, en sugekopp, en ku av en kosebamse, stabler av bøker, bunker med kopiark, vaser, hobbylim og annen «pynt». Kniplingsdukker her og der og åkler på veggene. Men også femetasjes stereoanlegg, kjempe-tv og skap med glass medaljer og diplomer.

Ikke selvhøytidelig

Etter mye annet om liv og levned blir han til sist spurt om han anser seg selv for å være normal.

– Haha! Ehh, ikke hele tiden kanskje. Men jeg tror det er sunt å være litt unormal. Er du ikke enig. Ikke ta seg så selvhøytidelig. Iallfall innimellom.