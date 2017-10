Elias' visittkort

Nyheter

Navn: Elias Abdul Nour.

Hjemland: Syria.

Hvor mange språk snakker du: Arabisk og i dag lærer jeg norsk.

Utdanning: Grunnskole.

Favorittfotballklubb: Juventus – Italia.

Mann/kvinneideal: Kona mi Jiana.

Favorittsanger: Goreg Wseuf.

Favorittmat: Syrisk mat for eksempel felafel.

Fortell om seg selv.

–Jeg heter Elias og jeg er 28 år gammel jeg kom til Norge for et år siden, på grunn av stor krig i hjemlandet mitt i Syria. Jeg er gift og jeg har to barn, og jeg er veldig glad i Norge.

Har du noen negativ sider?

–Min kone sier at jeg har ingen negative sider så jeg velger å tro på det.

Har du noen hobby. Eller noen du liker godt å gjøre?

–Jeg har mange hobbyer som jeg elsker slik som fiske – spille fotball – svømming. Dessuten er min hobby er blant annet å delta på dugnad og frivillige prosjekter, så liker jeg også dyr slik som hund.

Hva trenger du for å bli lykkelig?

–Jeg er den typen person som alltid har vært glad, derfor trenger jeg ikke så mye for å bli lykkelig. Men for å være lykkelig, trenger jeg først trygghet og så jobb også er familien min veldig viktig for meg.

Hva er ikke bra I Norge?

–Været er dårlig og skiftende slik at jeg kan se alle de årstiden i løpet av bare en dag, og dette er veldig rart for meg.

Det er også vanskelig å komme i kontakt med nordmenn og det synes jeg er synd. For jeg ønsker meg norske venner som jeg kan være sosial med.

Viktige ting du har gjort i livet?

Jeg rømte fra krigen i mitt land. Jeg kom til Norge fordi det er det vakreste landet når det gjelder velstand og lykke i verden. At jeg ble gift og fikk to barn var og er viktig for meg. Dessuten reiste jeg til Barcelona nå i høst og så en kamp, mellom Real Madrid og Barcelona. Fotballaget Barcelona er toppen for meg og jeg er en stor supporter av laget.

Noe du ikke har gjort ennå?

–Jeg vil lære norsk svært godt. Jeg vil ta mer utdanning og finne en jobb i Norge.

Beskriv Norge med 10 ord.

Norge er et fint land, grønt, kaldt, vått, rolig, vakkert og et demokratisk land.

Fortell lit om hjemlandet ditt.

–Syria er ett så vakkert land. Hjemlandet mitt har mye god mat og godt vær. Hovedstaden i Syria Damaskus er en av de eldste befolkete byene i verden. Siden jeg er kristen synes jeg at der er de eldste og vakreste kirker, også vi har Johannes døperens grav i Damaskus midt i sentrum, og det er flott synes jeg.

Noe som sjokkerte deg I Norge?

–På vinteren gikk jeg på skolen og tilbake og på hele dagen kunne jeg ikke se lyset. Dessuten om sommeren hele dagen og natten,ja hele døgnet er lyst.

Hva tror du på?

–Jeg tror på Kristus. Han er kjærlighet og fred for meg.

Har du noen råd til norske?

–Jeg har råd til nordmenn generelt, spesielt for folket i Verdal å være nærmere oss innvandrere mer, fordi vi elsker livet og vi kom ikke hit bare for å drikke og spise, men for å jobbe og å være en del av dette landet.

Hva drømmer du om?

–Jeg drømmer om at alle kriger tar slutt og at det blir fred i hele verden.

Hvem er den beste personen som du har truffet livet dit?

–Den beste personen for meg er min kone.