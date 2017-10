En nøtt og noen vårruller

Nyheter

Vi elever på forskerlinja har startet, og senere innført en tradisjon. Denne tradisjonen går ut på at hvis en av elvene har bursdag har eleven et ansvar for å ta med kake til klassen. Noe annet lignende er såklart også akseptert.

Dette hele startet med at ei i klassen hadde med kake på skolen da hun hadde bursdag. Etter denne dagen ble det forventet at den neste som hadde bursdag måtte bake kake og ta med til klassen.

Vi har flere ulike fag sammen med andre klasser. Vi har norsk, naturfag og kroppsøving sammen med 2TAF, og så har vi matte, engelsk og samfunnsfag sammen med 1TAF.

Vi prøver derfor å unngå å spise kake i disse timene.

Den aller beste tiden i uka å ha med kake på er på tirsdag og torsdag, fordi disse dagene har vi Teknologi- og forskningslære alene.

For hver bursdagsfeiring økte standarden på hva som ble servert. Den siste feiringen som ble holdt, ble vi servert veldig gode vårruller i stedet for kake. Dette ble veldig godt akseptert hos oss elever.

Vi forventer da at neste person skal prøve å toppe vårruller, så vi får bare vente og se.

I tillegg til at vi baker kaker til oss selv, har vi også baket kaker til to foreldremøter på skolen. Det første møtet var for foreldre med elever på 1VGS, og det andre for foreldre med elever i 10. Klasse.

Da delte vi klassen opp i ulike grupper. Noen fikk bake kake, noen fikk selge og noen måtte lage kaffe og rydde.

Sofie Lillenes og Haakon Kjelbergnes