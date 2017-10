Han regnes som et stort ledertalent og får være med landbruksministeren på jobb

Nyheter

Vegard Skjesol (18) fra Åsen i Levanger inntar torsdag maktens korridorer og blir med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på jobb.

Leder for en dag er et årlig arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap og ManpowerGroup. Torsdag 19. oktober «skygger» 30 unge ledertalenter hver sin toppleder i arbeids- og næringsliv. Telia-direktør Abraham Foss, børsdirektør Bente Landsnes og ballettsjef Ingrid Lorentzen er blant lederne som skal ha med seg en ungdom på jobb denne dagen. Landbruksministeren er også med på ordningen, og får med seg den dyktige 18-åringen fra Åsen på jobb.

Overrasket

Skjesol har ledet en suksessfull ungdomsbedrift som elev ved Mære landbruksskole. Å få være «landbruksminister for en dag» blir også stort.

- Det blir spennende, men det kom overraskende på. Det er så mange gode ungdomsbedriftleder i Nord-Trøndelag, sier han til Innherred to dager før han reiser til Oslo for å bli med landbruksministeren på jobb. Innen den tid har han sørget for å forberede seg godt.

- Jeg har lest meg opp på landbrukspolitikk i forkant. Det blir stort å få møte statsråden, for jeg har alltid vært interessert i landbruk. Det blir artig å få møte ham og høre hva han sier. I tillegg er jeg ikke redd for å snakke for meg, så jeg kan nok alltids diskutere dersom jeg skulle være uenig i noe, sier han lurt.

Eksklusivt selskap

Og Vegard befinner seg i et eksklusivt selskap: Over 12 000 drev Ungdoms- og Studentbedrift forrige skoleår. Prestasjonene som daglig leder i ungdomsbedriften Fargekoden UB sikret den unge landbruksvikaren plass på Leder for en dag.

– Det å drive en ungdomsbedrift var en lærerik og god utfording for meg. Det er morsomt å kunne representere fylket på en slik måte. Jeg gleder meg stort til å følge landbruksministeren, sier Skjesol.

Selv venter han på å få programmet for lederdagen i Oslo, men han håper å få innpass i gangene til Stortinget og regjeringen.

Vegard og de andre unge ledertalentene skal blant annet ta ManpowerGroup sin test som måler deres evne til å utvikle seg og tilpasse seg nye situasjoner og utfordringer i arbeidslivet.

– Helt avgjørende

– Det å være læringsvillig blir helt avgjørende i fremtidens arbeidsliv. Dette er ingen akademisk øvelse som lærerne kan forelese om og de unge lese seg til. Vi trenger flere læringsarenaer der skolen og arbeidslivet samarbeider. Jeg håper flere virksomheter ser verdien av å investere i Ungt Entreprenørskap og dagens elever og studenter. Det gjør dem til attraktive arbeidsgivere og det er en investering i fremtidig verdiskaping, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. ManpowerGroup bidrar også til å matche ledertalentene med riktig toppleder.

192 005 elever i videregående skole har fått erfaring med Ungdomsbedrift siden Ungt Entreprenørskap ble stiftet i 1997.

Suksess med ungdomsbedrift

Skjesols ungdomsbedrift, Fargekoden UB, hadde for øvrig en forretningsidé om å merke rundballer etter kvalitet med ulike farger. Det skal gjøre det enklere for bonden å velge riktig fõr til dyrene.

- Vi ble kåret til Nord-Trøndelags beste ungdomsbedrift, og kom til NM. Det var en idé folk likte godt, sier Skjesol fornøyd.

Selv går han VG3 på landbrukslinja på Mære, og planlegger å ta over hjemgården i Åsen etter hvert.

- Jeg trives veldig bra her, og utdanningen passer meg ypperlig, sier han.