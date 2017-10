I slutten av september skjedde det igjen

Nyheter

Skogn Rotaryklubb gjorde 26. september et nytt forsøk på fremstilling av jern i Finnkallbakken Jarnblæster ved Høyslogruva i Skogn, slik de mener det ble gjort for lenge siden.

Formelen er ukjent, det var ingen som skrev ned hvordan de laget jern for ca 2000 år siden og fram til omkring år 400 e.Kr. Det eneste som finnes er rester etter ovner og annet som minner om at her har det vært en stor aktivitet.

I Trøndelag har fremstilling av jern vært en stor aktivitet med et skjær av hemmeligholdelse over seg.

Denne slutningen gjør arkeologene seg, for det har så langt ikke vært mulig å finne ut hvordan en komplett ovn har sett ut og funn tyder på at de ovnsrestene som er gravd frem viser tegn på at ovnene har blitt ødelagt bevisst. De mener også at en årsak til det store engasjementet i Trøndelag kan ha vært uroen sør i Europa.

Jern var en råvare til de som ville underlegge seg land og folk, til rustninger og våpen.

Denne tirsdagen var både skoleklasser fra Skogn og Nesheim og arkeologistudenter (batchelor og master) fra NTNU i Trondheim, samt professor emeritus Lars Fredrik Stenvik invitert. Stenvik holdt interessante foredrag om jernfremstillingen og historien rundt, slik mange faggrupper etter hvert mener den har funnet sted. For det er ikke enkelt. Selv om kjemien er kjent, synes det som at våre forfedre har lært noe de burde ha «skrevet» ned.

Det var masterstudentene som tok seg av kunnskapsformidlingen og medlemmer fra Skogn Rotaryklubb hadde kontroll på bålet. Dette ble tent på morgenen og ble «matet med mye god «kippved» av furu. Litt utpå dagen ble behandlet myrmalm lagt på glohaugen av trekull fra bålfyringa.

Bålet var ikke helt nedbrent da mørket begynte å legge seg over Finnkallbakken. Nysgjerrigheten måtte nok vente natta over før temperaturen ville være slik at resultatet av tirsdagens innsats ville være synlig.

Arve Brenne

For Skogn Rotaryklubb