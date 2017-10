Slik svarer trafikksikkerhetsutvalget på utfordringene i Verdal

Nyheter

I forbindelse med den internasjonale trafikksikkerhetsdagen 21. september ble lokalbefolkningen invitert til å gi sine innspill til Innherred MA om lokale trafikkfeller.

Svarte umiddelbart

Avisa Innherred skrev om dette både før og etterpå, og såvel levangsbygg som verdalinger troppet opp på standen på Magneten med tips.

Lista ble levert til trafikksikkerhetsutvalgene i de to kommunene, og i Verdal har utvalgets leder Jorunn Dahling allerede svart på henvendelsen.

– Vi er alltid glade for tips og tilbakemeldinger, som gjør arbeidet med å stadig forbedre trafikksikkerheten i kommunen lettere, fremhever hun på vegne av utvalget.

Inviterer dem inn

Verdal er godkjent som trafikksikker kommune i henhold til kriterier fra Trygg Trafikk, og fikk i den forbindelse skryt for organiseringen av arbeidet. I Verdal er det opprettet en tverrfaglig ressursgruppe der alle medlemmer har kommet med innspill, ideer og ønsker for trafikksikkerhetsarbeidet. Denne gruppa møtes to ganger i året, og neste samling er på senhøsten.

– Med Innherred MAs kunnskap, kompetanse og engasjement vil dere være en enorm styrke for og et supplement til trafikksikkerhetsarbeidet i Verdal, så vi inviterer gjerne dere inn i gruppa, heter det i svaret Innherred MA fikk fra utvalgets leder.

Svarer på utfordringene

Til de konkrete utfordringene som ble nevnt i tilbakemeldingene fra innbyggerne, svarer utvalget:

Om manglende sikt i boligfelt på grunn av hekker og andre vekster:

– Vi har sammen med uteseksjonen og kommunegartneren utarbeidet en informasjonsbrosjyre, og har både via avisen og vår egen nettside oppfordret til å klippe busker og trær. Kommunegartneren tilbyr også tips og hjelp. Vi vil muligens intensivere oppfordringene neste sesong.

Om manglende vedlikehold av veger:

– Det er en generell utfordring både i kommune og fylkeskommune. Vi startet en omfattende asfaltering av kommunale veger etter dagen på Magneten. Tangenvegen/Gamle Ferjeveg som er hovedveg til den nevnte Sagstuvegen er ferdig asfaltert. Professor Ryghs gate ble også nevnt, og kommunen jobber med en helhetlig plan for alle veger på Ørmelen og Garpa/Prærien med eventuelle fartsdempende tiltak. Vann- og avløpsnettet skal oppgraderes i 2019/20 i deler av disse områdene, etterfulgt av en naturlig og nødvendig oppgradering av vegene - også med belysning.

– Utfordringene med Jamtlandsvegen (fylkesveg 72) og E6-krysset i Vinne er vi definitivt enige i utfordringene med. Men de er komplekse, og gode løsninger krever omforente vedtak mellom kommune, fylke og stat. Vår oppgave og vårt mandat blir å gi innspill og anbefalinger til planer og prioriteringer for det nye Trøndelag. I siste møte i trafikksikkerhetsutvalget gikk vi inn for å anbefale fartsdempende tiltak på Sandstien som ender i Bergsgrav-krysset, ettersom tiltak med blant annet fartstavle ikke reduserte gjennomsnittsfarten nevneverdig.