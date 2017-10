Tok gull i engelsk filmkonkurranse

Nyheter

Kortfilmen Tilføyelser, som er et samarbeid mellom koreograf Anna Hegdahl og filmskaper Håkon Walter iversen, ble spilt på Flastadsenteret høsten 2016. Utgangspunktet for filmen var å gi en kunstnerisk tolkning av tidsvitnefortellingene fra Falstadsenterets arkiv. Forestilling var på 120 minutter og tanken var at publikum skulle komme tett inn på de sterke opplevelsene til menneskene som satt i fangenskap.

- Mye kan leses mellom linjene i intervjuer og alt kan ikke fortelles med ord. Når vi tier, tar den sansende kroppen over. Slik ønsker Tilføyelser å bidra til en annen forståelse av hvordan det er å være menneske i en umenneskelig situasjon, skriver Anna & Co på sine hjemmesider.

Forestillingen har i senere tid blitt klippet og redigert til en kortfilm som Anna & Co meldte på i filmkonkurransen ”Joie the Vivre Short Film Competition” nylig. Den har som formål å feire og gi anerkjennelse til filmer som viser eldre som danser.

Mandag skriver Hegdahl og Iversen i en pressemelding at kortfilmen nå har fått gull i konkurransen. Sølvprisen gikk til Still/Sparkling, et samarbeid mellom koreograf Anna Golding og filmskaper Richard Tomlinson med Grace and Growl Dansekompani.

Juryen sier følgende om prisvinnerne:

”Vi er begeistret for våre to prisvinnere. De har begge skapt visuelle fantasiverdener for deres karakterer å være i, og de bruker begge danserne til å fortelle menneskelige historier- fra de tragiske og mørke hendelsene som tok sted under 2. Verdenskrig til lykke og humor vi finner i vår hverdag. Disse filmene representerer både de enkle og gledelige delene av livet og den usette mørke historien fra fortiden”.

Anna Hegdahl og Håkon Walter Iversen skriver videre i pressemeldingen at de tar med seg denne anerkjennelsen som motivasjon til fremtidige prosjekt.