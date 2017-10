Ingen lovbrudd på E6

Nyheter

Like over midnatt tirsdag gjennomførte politiet en trafikkontroll på E6 ved Rinnleiret. 25 biler og kjøretøy ble kontrollert.

- Alt var OK. Det er veldig greit at det er slik, sier operasjonsleder Trude Carlsson i Trøndelag politidistrikt til Innherred.

Ellers har det vært en rolig natt sett med politiets øyne, selv om de anbefaler bilister å være ekstra observante for elg og annet vilt langs veiene. I løpet av åtte minutter tirsdag morgen ble det registrert tre ulike viltpåkjørsler av to elg og et rådyr i Trøndelag.

- Kjør forsiktig, oppfordrer politiet på Twitter tirsdag morgen.