Anbefaler ikke solcelletak eller varmepumpe

I formannskapet torsdag skal politikerne ta stilling til finansiering og igangsetting av barnehagebygging i Vuku. Kommunestyret vil senere ta den endelige beslutningen i saken.

Slik blir den nye barnehagen i Vuku Høsten 2018 skal en 750 kvadratmeter stor barnehage være på plass i Vuku.

Tre avdelinger

Rådmannen foreslår at politikerne godkjenner en kostnadsramme på 30 millioner kroner inklusiv moms, noe som også omfatter oppfylling og asfaltering av dagens parkeringsplass for barnehagen og skolen.

Barnehagen skal bygges på den samme tomta som barnehagen ligger i dag. Den må følgelig rives. Nybarnehagen blir 787 kvadratmeter stor, med et 4,6 dekar stort uteområde. Barnehagen vil ha tre avdelinger, en småbarnsavdeling og to avdelinger for større barn.

Mange ville bygge

I dag er det ni ansatte i barnehagen, og den nye er planlagt med plass til cirka tolv ansatte.

Sju entreprenører meldte seg på i kampen om å få bygge barnehagen, og fire av dem ble kalt inn til en forhandlingsrunde. Kommunen regner med å få prosjektet innenfor 30 millioner kroner. Det er en forholdsvis høy kvadratmeterpris, og over de 25 millionene som ligger inne i dagens økonomiplan, men oppfyllingen av parkeringsplassen (som flomforebygging) og asfaltering av den utgjør en god del.

Ikke solcelle-anlegg

– Rådmannen har også hentet inn pris på solcelle-anlegg på tak og varmepumpe, men disse tingene vil gi ekstrakostnader på henholdsvis 1,5 millioner eller 600.000 kroner. Det foreslås å ikke benytte muligheten til dette, og istedet bygge ett felles biovarmeanlegg for skolen og barnehagen. Det kan også Vuku IL kjøpe varme fra hvis de vil, heter det i utredningen.

Det nye biovarmeanlegget gjør at dagens oljekjel kan saneres.