Dinas doktorgrad skal gjøre Levanger til et triveligere sted å bo

Nyheter

Det er banebrytende når Nord universitet og Levanger kommune nå skal samarbeide om en offentlig ph.d. I fire år skal stipendiat Dina von Heimburg jobbe med doktorgradsprosjektet «Det trengs en hel landsby».

Fire år med undring

Hun er folkehelsekoordinator i Levanger kommune, men samtidig også stipendiat i sosiologi ved Nord universitet. Nå planlegger Dina von Heimburg en studie med fokus på samskapelse av tiltak som kan fremme sosial inkludering blant familier med barn i barnehage.

– Jeg gleder meg til å få lov til å bruke fire år til å undre meg og til å utvikle kunnskap og nye praksiser sammen med mange flinke folk både her på universitetet og i kommunen. I tillegg håper jeg å kunne bidra til å utvikle ny praksis i kommunen, ikke bare med kommunens ansatte, men med innbyggere, frivillighet og gode ressurser i lokalsamfunnene for nettopp å skape inkluderende oppvekstmiljø for barn, sier von Heimburg i en pressemelding.

Første offentlig finansierte

Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Levanger kommune og Nord universitet, men med kobling til flere forskningsmiljøer i Norge, Danmark og England. Prosjektet har følgende tittel: «Det trengs en hel landsby. Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehage.»

– Dette er viktig av flere grunner, sier Øystein Rennemo, leder for faggruppen ledelse og innovasjon, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

– For det første er dette den første offentlig finansierte ph.d. i Nord universitet i Trøndelag. Med dette viser vi at vi satser på stipendiatstillinger lokalisert her, samtidig som vi markerer oss som forskningsinstitusjon. Det er også viktig i form av at vi får synliggjort at vi kan samarbeide om forskning mellom institusjoner, både private og offentlige, sier han.

Ordfører full av lovord

Ordfører Robert Svarva i Levanger kommune er også fornøyd med det banebrytende samarbeidet.

– Rent praktisk ser vi at denne måten å jobbe på er en del av løsningen om vi skal lykkes med å fortsatt skape attraktive og engasjerte lokalsamfunn med folk som trives. Da er vi i mye større grad enn før avhengig av å samhandle, ikke bare i ord men også i handling. Så dette er viktig, sier Svarva.