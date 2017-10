Legg turen til Østre Juldalsvollen

Nyheter

Slik finner du hit:

Kjør etter Veresveien, forbi Skjækerfossen, Helgåsen og Kleppen. Etter Kleppen fortsett over bru mot Vera. Dette er også den første og eneste gangen du kjører på sørsiden av Helgåa etter Veresveien. Bomvei til Juldalen starter på flata etter denne brua. Ikke kjør inn første vei til høyre, men fortsett litt til og snart ser du bommen like ved veien. Parker der uten å hindre øvrig ferdsel til Juldalen. Hvis man ønsker å kjøre inn bilskogsveien, kan man leie nøkkel på Værdalsbruket, Holmen Gård for kr 100,- pr døgn. En søndag i august holder Værdalsbruket åpen bilskogsvei for publikum. Gjerne beregnet på molteplukking.

Det er skogsbilvei helt frem til Østre Juldalsvollen.

Hvorfor ta turen til Østre Juldalsvollen?

Turen kan fint kombineres med Tørrgranvola, som også er en kjentmannspost.

Turen er fin til fots, men godt egnet til sykkel og ski. Værdalbruket har utleiehytta Bryggneset i Juldalen. Svært godt utgangspunkt for ørretfiske.

Godt å våttå om Østre Juldalsvollen

424 meter over havet. Cirka 22 kilometer tur/retur.

Østre Juldalsvollen er en kjentmannspost i Verdal.

Det er merket med turskilt til Østre Juldalsvollen.

Sykkel er det raskeste innover, mens en gåtur tar det meste av dagen. Bratte bakker de første 2, 5 kilometer, og videre «kupert» terreng med noen flatere partier. Når du har kommet opp bakkene, så er det omtrent på samme høydemeter som selve setra.

Østre Juldalsvollen blir også kalt Innervollen da den ligger innerst av flere voller i Juldalen.

Noen kaller den også Grundvollen, da for å skille den fra de andre to Juldalsvollene (fremre og midtre).

Øst Grunnan var de siste som drev seterdrift på denne vollen helt frem til 1934.

Klippetang står på nordsida av fjøset.