Redningsplanen klar for Norske Skog

Det opplyser styret i Norske Skog i en børsmelding. Ifølge meldingen stiller over 80 prosent av de sikrede kreditorene og 50 prosent av de usikrede kreditorene seg bak forslaget. Det samme gjelder for flertallet av aksjonærene.

– Vi er veldig glade for at en stor andel av våre største kreditorer og aksjonærer nå støtter refinansieringsforslaget. Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nå. Som sagt gjentatte ganger vil alternativet være en komplisert insolvensprosesser, sier styreleder Christen Sveaas.

For å sikre den nye enigheten har styret endret på forslaget de la fram 11. oktober. I den nye planen foreslås det at eierandelene i selskapet fordeles på følgende måte:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 90,75 prosent

* Långivere uten pant: 6,75 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,50 prosent.

I dette nye forslaget er de usikrede kreditorenes andel økt med 0,45 prosent på bekostning av de sikrede kreditorene og aksjonærene.