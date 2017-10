Utreder velodrom til 90 millioner kroner

Nyheter

I september vedtok formannskapet å utrede alternativ 3 for nye Levanger stadion. Det ble ikke gjort vedtak om bygging av anlegget, men om hvilket alternativ som skal utredes videre.

Onsdag var anlegget sak i kommunestyret hvor rådmannen foreslo å utrede full utbygging av velodrom på Moan, noe som har en kostnadsramme på 70-90 millioner kroner, avhengig av løsninger og materialbruk.

18 millioner kroner er beregnet å komme fra spillemidler, samt to millioner kroner fra tilskudd for programsatsingsmidler. I tillegg kommer 17-23 millioner kroner fra momskompensasjon, noe som gjør at kommunens nettoinvestering vil ligge på 32-48 millioner kroner.

Gikk i mot utredning

I møtet onsdag foreslo Jostein Trøite (SV) at alternativ 1 utredes videre, altså en enkel velodrom uten tak eller utnyttelse av det indre området i midten.

- Det er et stort sykkelmiljø i Levanger og vi ønsker at det skal komme en velodrom på plass, derimot synes vi det blir galt å satse på den mest ekstreme utbyggingen. Vi vil at alternativ 1 utredes videre, sa Trøite.

Dette forslaget fikk to stemmer. Videre ble det av Svein Erik Veie (Ap) fremmet forslag om at ingen av de tre alternativene utredes videre.

- Jeg kommer til å gå i mot utredning. Derfor har jeg formulert et forslag om at ingen av alternativene utredes videre, sa Veie.

- Sykkelmiljøet har ikke etterlyst noen velodrom med tak, så jeg blir litt overrasket over at vi diskuterer et anlegg til 100 millioner kroner. Vi vil avvise ei utredning, sa Knut Hjemstad (H).

Forslaget fikk 13 stemmer.

Mens Levanger venter krangler de andre litt Asker fikk penger til velodrom i statsbudsjettet og kan snappe hovedvelodrom foran Sola.

- Jubler høyt for velodrom

Deretter ble det stemt over utredning av full utbygging av velodrom med 250-metersbane med takoverbygg og indre bane med kunstgress.

- Jeg kan garantere at jeg ikke er inhabil i denne saken, da jeg ikke eier en sykkel engang. Men hvis man ser arealmessig vil det være ren galskap at man ikke skal bygge noe med tak over. De områdene på Moan er for verdifull til det. Jeg tror vi er best tjent med å utrede alternativ 3, sa Karl Meinert Buchholdt (V).

- Jeg er ganske sykkelinteressert, så jeg jubler høyt for sykkelvelodrom. Jeg tror en slik flerbrukshall kan bli brukt av mange, det åpner mange muligheter. Levanger vil bli sykkelby nr 1 hvis vi får en velodrom, og jeg tror mange sykkelbyer i Norge kan se opp til oss. Jeg håper komiteen går for innstillingen, sa Asgeir Persøy (Frp).

De fleste som var oppe på talerstolen under debatten argumenterte for dette alternativet, og innstillingen til rådmannen fikk 18 stemmer og ble dermed vedtatt.