Vurderer flytting av klubbhuset på Skogn

Natt til 5. august i år brøt det ut brann i klubbhuset på Reemyra på Skogn. I ettertid viste det seg at brannen var påsatt på en yttervegg. Brannen spredte seg via hele takkonstruksjonen, og det ble også store vannskader i tak og vegger. Forsikringsselskapet har nå konkludert med at hele bygget må rives, noe som skjer i slutten av oktober.

- Helt forferdelig Stig Hallvor Søraker frykter at hele klubbhuset er totalskadet og må rives etter brannen i natt.

Kan rive flere bygg

- På bakgrunn av omstendighetene rundt brannen, har styret i idrettslaget bevisst holdt en lav profil og vil bruke god tid til å håndtere alle forhold rundt forsikringsoppgjør og videre planer for oppbygging av nytt klubbhus, sier styreleder Stig Søraker i en melding på Skogn ILs hjemmesider denne uken.

Dersom styret hadde valgt å bygge et nytt klubbhus på dagens betongplate, som rommer 288 kvadratmeter, kunne et nytt klubbhus stått ferdig til våren 2018. Men styret opplyser nå at de vurderer flere løsninger for å dekke framtidige behov så vel som dagens plassbehov.

- Idrettslaget har per i dag fire bygg på Reemyra (det eldste klubbhuset fra 1950 som styrkeløft benytter, garasje, lagerbygg og det brannskadde klubbhuset fra 1988). Vi vurderer derfor å bygge et nytt bygg som skal dekke de behov vi har i dag og overskuelig framtid. Samtidig må vi ta en beslutning om vi skal fjerne de tre gjenværende byggene samt diskutere trafikksikkerhet og parkeringsforholdene på Reemyra. Styret har per i dag ikke vedtatt hvilken løsning vi velger, men ønsker å bruke fram til jul før vi tar en beslutning, sier Søraker.

Dermed åpner styret for en større omflytting av bygg og funksjoner på Reemyra.

Åpent møte i november

Det nye prosjektet er delt i tre faser for forprosjekt, tegnefase og bygging. Fase en og to skal gjennomføres til og med desember, mens selve byggeprosessen skal skje i 2018. Når tegningene er klare, vil idrettslaget invitere alle interesserte til et dialogmøte hvor planene presenteres. Møtet blir trolig i starten av november.

- Vi i Skogn IL har i alle år vært flinke på dugnadsarbeid. Og nå får vi på nytt muligheter til å vise vårt engasjement for lokalsamfunnet og idrettslaget, til det beste for både unge og gamle, uttaler Søraker.