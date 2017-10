Nyheter

Et tips Innherred fikk inn ved 16-tiden gikk ut på at det skulle være kø på E6 litt sør for Røra, det vil i så fall si ikke så langt unna kommunegrensen til Verdal.

Men akkurat hvorfor, og i hvor stor grad det er kø, kunne ikke avisa bringe på det rene.

Et kvarters tid senere meldte NRK Trafikk via Statens vegvesen at det var dirigering ved Koa på grunn av bilstans.

– Lang og saktegående kø sørover, ifølge tips, fortalte NRK Trafikk, og det var også hva vi fikk tips om.

Klokken 16.23 fulgte de opp med at det nå var ryddet, men at det ville ta litt tid før køen løste seg helt opp.