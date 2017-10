Denne utdanningen er levangsbyggen (36) veldig fornøyd med

Nyheter

Romerikes Blad skriver torsdag om Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), som hvis regjeringens budsjettforslag går gjennom kan øke tilbudet med 50 nye studieplasser fra nyttår.

Populær utdanning

KRUS (som på folkemunne kalles fengselsskolen) flyttet inn i flunkende nytt bygg i Lillestrøm for to år siden. De utdanner ansatte til nærmere 50 forskjellige fengsler og friomsorg rundt i landet. Hele 1.464 søkere kjempet om de 300 plassene som hadde inntak nå i oktober og i januar som kommer.

Bjørn Marius Kiran (36) fra Levanger er en av dem som nå er i ferd med å fullføre utdanningen. Han begynte i januar 2016 på den toårige utdanningen.

– Utdanningen er god, og mye bredere enn jeg trodde, skryter han til Romerikes Blad. Levangsbyggen forteller at jobben som fengselsbetjent handler om mye mer enn å låse dører og sørge for at innsatte får frisk luft til faste tider.

– Det er et veldig meningsfylt arbeid, sier han.

Lønn under utdanningen

I tillegg til en god utdanning til et spennende yrke, gir vegen mot å bli fengselsbetjent muligheten til lønn under utdanningen. Det er ingen ulempe.

– Når jeg er ferdig ønsker jeg meg en operativ jobb. Praksisen hadde jeg i Ringerike fengsel, men jeg vil gjerne ha jobb i Trondheim, uttrykker han.

Tenker du på å utdanne deg til fengselsbetjent, må du ha generell studiekompetanse, ha fylt 20 år, ha førerkort, god vandel og helse. De best kvalifiserte innkalles til skriftlig oppgave, fysisk funksjonstest og intervju.