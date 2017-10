Først prakt, senere pumpe

Nyheter

– Vi starter opp med eget drivstoffsalg ved butikken. Vi håper å få det opp i høst, men det kan bli hektisk slik at det blir først etter jul at vi får det til, sier daglig leder Siv By ved Nærbutikken Sørby Handel på Ekne.

By forteller at man er i kontakt med det statlige Merkur-programmet om drivstofftilbudet. Merkur arbeider for å utvikle butikker i utkantsstrøk.

Utvikler hele Ekne

Butikken på Ekne har avtale om varelevering med Norgesgruppen, og ble startet opp i april 2016. Matbutikken har bitt godt fra seg med en omsetning på 5,2 millioner kroner i oppstartsåret som varte drøye åtte måneder. Det ble da et lite overskudd.

Siv By forteller at butikken i 2017 går som før. Fortsatt mangler man litt omsetning for å komme opp på nivået som kreves for å bli en Joker-butikk. Det er målet på sikt.

I bygget som butikken holder til har det også blitt pusset opp to leiligheter nylig. Den ene for utleie. Siv By understreker at dette ikke er butikkens virke, men i stedet noe hennes bror Arild By har ansvaret for gjennom et annet selskap.

Siv By ser satsingene med og rundt Nærbutikken som en del av en gledelig trend på Ekne: Ting har begynt å skje.

– Å utvikle butikken er en del av dette. Det er er mange som vil saste utpå her. Jeg tenker både på Falstadsenteret, Småbåthavna og galleri. Hele Ekne er mer på kartet, sier By.

Karamellsmell

Førstkommende lørdag formiddag blir det egen Nærbutikkdag. Også her er statlige Merkur inne og hjelper til.

Siv By gleder seg til en liten mini-martna.

– Vi ordner med telt og det kommer 12 utstillere med både skinn, sølv, kermikk og andre ting. Kjell Ivar Haltvik tar med kanoner og vil ordne med smell og fyre løs med karameller. Vi setter også opp litt halm og ordner med kaffe for stemningens skyld. Idrettslaget arbeider for nytt klubbhus, og står for grilling, forteller Siv By.

Hun slår fast:

– Dette er en måte å takke kundene på.