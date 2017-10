Ingen medaljer, men fornøyd med innsatsen

Nyheter

Robin Bullen og Jon Arne Hjelmstadbakk fra Markabygda stilte denne uken i yrkes-VM i Abu Dhabi.

Godt i gang i VM-hallen Gode åpninger for både Robin Bullen og Jon Arne Hjelmstadbakk etter halvferdig konkurranse i Abu Dhabi.

Mandag startet den knallharde konkurransen, hvor 1.259 deltakere fra 58 land konkurrerte i totalt 51 ulike yrkesfag i en gigantisk messehall i Abu Dhabi. Mens Robin Bullen deltok som industrimekaniker, var Jon Arne Hjelmstadbakk deltaker som sveiser.

Bullen har siden mandag jobbet med å lage en vannpumpeinnretning, som renser vann med hjelp av en pedaldrevet motor. Etter konkurransen skal pumpen sendes til Afrika for å settes i bruk.

Hjelmstadbakk var fornøyd og ved godt mot etter første arbeidsøkt mandag. Han hadde da kommet godt i gang med modul 1 i sin tredelte sveiseoppgave.

Onsdag var siste produksjonsdag, før resultatene ble offentliggjort torsdag kveld. Bullen fikk 696 poeng, mens Hjelmstadbakk fikk 690 poeng.

- Når maks poengsum er 800, tilsier det at deltakeren ligger på et høyt internasjonalt nivå!, skriver WorldSkills Norge på sine hjemmesider.

Ingen av de norske deltakerne sikret seg pallplassering, men sekretariatsleder i WorldSkills Norge, Elisabeth Lange, var likevel fornøyd med innsatsen til gjengen.

- Det å være med i et verdensmesterskap er en seier i seg selv. Det er et enormt press og svært høyt nivå i et VM, og de norske deltakerne har taklet alt fra opp mot 40 graders varme til innpåslitne publikummere. Vi er kjempestolte av alle deltakerne våre, sier Lange til WorldSkills Norges hjemmeside.