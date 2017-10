Forventer skummelt mange ungdommer på besøk

Nyheter

Vi nærmer oss halloween, og kommende torsdag arrangerer Stiklestad Nasjonale Kultursenter et alternativt og rusfritt arrangement for ungdomsskoleelever både i Verdal, Levanger og Inderøy.

Lars Børre Hallem er en av arrangørene av «Smil - hvis du tør». Han gleder seg til å både skremme og underholde ungdommene med forskjellige aktiviteter. Arrangementet arrangeres for femte året og samlet over 200 ungdommer i fjor

– Arrangementets mest spennende aktivitet er nok mørkevandringen på museumsområdet, forteller Hallem. Her møter man vesen og opplevelser når man minst venter det.

– Det blir et møte med elementer fra overtro, skrømt og kanskje et og annet spøkelse, lover arrangørene, som legger til at de har aktiviteter som FIFA på storskjerm, bueskyting, quiz, fotografering, disco og manikyr i tillegg.

Arrangementet har befestet seg som et populært tilbud der ungdommer får et godt og positivt forhold til Stiklestad som møtested for alle aldre.

– Takket være gode samarbeidspartnere er arrangementet gratis, men vi selger småretter, snacks og drikke, avslutter Hallem.