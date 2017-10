Kulturskolen stiller opp for TV-aksjonen

Nyheter

Søndag 22. oktober klokka 12.00 arrangerer Kulturskolen i Levanger høstforestilling i Festiviteten. Denne gangen blir det matiné med kulturskole-elever og ansatte. Inntektene vil gå uavkortet til årets TV-aksjon, som støtter Unescos arbeid for skolegang for barn som er rammet av krig og konflikter.

Kulturskolen i Levanger har i nærmere 20 år arrangert høstkonserter og forestillinger der inntektene går uavkortet til TV-aksjonen. I Festiviteten den 22. oktober kan foreldre, besteforeldre, venner og folk i Levanger møte elever og lærere som synger, danser og spiller for TV-aksjonens gode sak. Det blir både billettsalg og bøsser, men kun med kontanter!

Scene og appell

TV-aksjonen har blitt arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974. TV-aksjonen 2017 går til Unesco. Siden starten har det norske folk samlet inn omtrent åtte milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp.

Unesco opplyser: Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

I Festiviteten på søndag blir det appell fra aksjonskomiteen i Levanger og omtrent en times sceneprogram.

–Og det er alltid like trivelig å gå i banken med inngangspenger og bøsser umiddelbart etter forestillingen, kommenterer konferansier og rektor Oddbjørn A. Hagen.