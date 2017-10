Maren Aasan blir rådgiver i regjeringen

Nyheter

"Maren Aasan engasjeres som ny politisk rådgiver for statsråd Linda Hofstad Helleland i Kulturdepartementet."

Slik lyder den korte bekreftelsen fra regjeringen på deres hjemmesider fredag, i forbindelse med endringene i regjeringen. Hun tilsettes som politisk rådgiver for kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Jeg er utrolig glad og ydmyk for at Linda Hofstad Helleland ønsker at jeg skal være hennes politiske rådgiver. Jeg har allerede tatt med RBK-skjerfet på kontoret, det tror jeg nok at statsråden lar være hengende, sier Aasan til Trønder-Avisa fredag.

Hun har bakgrunn som rådgiver for sosiale medier i Høyres stortingsgruppe, en stilling hun har hatt de siste to årene.

Ine Eriksen Søreide (H) ble i dag offisielt utnevnt som utenriksminister. Hun overlater Forsvarsdepartementet til Frank Bakke-Jensen fra Båtsfjord. Marit Berger Røsland tar over hans stilling som europaminister i Solberg 2-regjeringen.