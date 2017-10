Verdal på åttendeplass i betalingsanmerkninger

Nyheter

Meråker og Verran har de dårligste betalerne i Midt-Norge, viser en landsoversikt fra inkassoselskapet Lindorff. De slår fast at i Meråker har 7,11 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger, i likhet med i Verran. I Bjugn, som inntar tredjeplassen, har 6,62 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

Verdal på åttende

Av de større bykommunene, ligger Kristiansund øverst, med 6,59 prosent innbyggere med betalingsanmerkninger på en fjerdeplass i Midt-Norge, med Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Verdal ligger på åttendeplass med 6,3 prosent av innbyggerne med betalingsanmerkninger.

Frosta inntar 11.-plassen med 5,95 prosent. Steinkjer ligger på 17.-plass med 5,69 prosent. Stjørdal ligger på 27.-plass med 5,28 prosent. Levanger ligger på 37.-plass med 4,87 prosent. I Trondheim har 4,63 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

En av ti i Finnmarkskommuner

På landsbasis slår Lindorff fast at de dårligste betalerne bor i Finnmark, nærmere bestemt Gamvik og Hasvik. I de to kommunene har henholdsvis 10,4 og 9,8 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Det betyr at de ikke har betalt regningene sine tross flere purringer, og at saken har gått til inkasso. På tredjeplass landet sett under ett, ligger Torsken kommune i Troms. Her har 9,6 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

- Historisk har Finnmark vært et av fylkene med størst betalingsproblemer. At 1 av 10 har betalingsproblemer i enkelte kommuner skyldes høyere arbeidsledighet enn andre steder i landet, sier direktør for marked og kommunikasjon i inkassoselskapet Lindorff, Stig Inge Eikemo i en pressemelding.

255.000 privatpersoner i Norge hadde betalingsanmerkninger ved utgangen av andre kvartal 2017. Det er en økning på 2,2 prosent det siste året, og betyr at 5,6 prosent av landets befolkning har betalingsanmerkning.