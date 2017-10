De dro på ekskursjon - du kan løse en nøtt

Nyheter

De fleste dager går man rundt og tenker ikke over hvordan alt rundt oss var og ble til.

Onsdag den 4. oktober var 1STF på geologiekskursjon og skulle finne ut akkurat om dette. Vi dro rundt i Levanger og Verdal kommune til blant i en kalkgrotte ved Tromsdalen, Isranddeltaet ved Granheim og ni andre stopper.

Alle elvene fikk et ekskursjons hefte hver med oppgaver. De skulle fylle ut heftet mens de var på alle de forskjellige stoppene. For å gjøre dette måtte de gå litt rundt og høre på hva læreren sa. Oppgavene skal hjelpe oss med en senere oppgave.

Vi dro veldig mye rundt. For meste av tiden satt vi på en buss og ble kjørt rundt om i de to kommunene. Vi stoppet for det når vi kom til «postene» og for mat. Etter maten fikk vi alle sjokolade fra en av lærerne.

Enda en av de elleve stoppene var ved en kalkgrotte ved kalk bruddet i Tromsdalen. Denne grotta hadde blitt gravd ut naturlig. Vannet hadde dratt med mineralene nedover i grotten. De fleste elevene syntes nok at dette var det morsomste på helle turen, men noen kunne ikke dra ned fordi hadde ikke klær til det.

Mats Brenne Olsen

Zairus Rotmo