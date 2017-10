Får kritikk etter at 14-åring døde

Nyheter

Det melder Trønder-Avisa.

Gut­ten falt om og døde av hjer­te­stans i Skognhallen, un­der en fel­les­ak­ti­vi­tet ved Skogn barne- og ung­doms­sko­le den 15. desember i fjor.

Året før, den 14. mars i 2015, hadde gutten vært på Sykehuset Levanger for å ta røntgen, etter å ha klaget på brystsmerter i lang tid.

Da Innherred in­ter­kom­mu­na­le le­ge­vakt åp­net epost-innboksen i juni, fløt den nær­mest over av rønt­gen­svar fra Sy­ke­hu­set Levanger, viser tilsynsrapporten. Me­di­sinsk­fag­lig an­svar­lig ved le­ge­vak­ta som åp­net inn­bok­sen, ha­ket av epos­te­ne for å få tømt inn­bok­sen, skriver Trønder-Avisa. Dermed skal guttens røntgensvar aldri ha blitt lest, før han døde et og et halvt år senere.

Røntgenbildene viste for­stør­ret hjer­te, som knyt­tes di­rek­te opp mot døds­fal­let. Fyl­kes­le­gen kon­klu­de­rer nå med å gi Innherred le­ge­vakt ka­rak­te­ris­tik­ken «ufor­svar­lig hel­se­hjelp», mens Hel­se Nord-Trøn­de­lag får ka­rak­te­ris­tik­ken «ikke gitt for­svar­lig hel­se­hjelp».

Partene har frist til 15. de­sem­ber med å sva­re Fyl­kes­man­nen på til­syns­rap­por­te­ne.