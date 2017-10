Her på Mega i Verdal gikk 1,3 tonn med smågodt unna på få timer lørdag

Nyheter

Når Innherred.nos helgevakt er innom for helgehandelen like før stengetid lørdag kveld er fullstendig tomme godtehyller et av synene som møter en.

Det stod også store stabler av smågodtesker på gulvet da butikken åpnet klokken ni på morgenen. De er også borte.

– Det var kø utenfor butikken i morges, og de som ikke hadde fått med seg godtetilbudet lurte på hva i all verden som skjedde, smiler kassamann Bjørn Arild Aksnes.

Sjokoladen mest populær

Idet dørene åpnet løp formelig folk inn i butikken og gjøv løs på godtehyllene, der det for dagen var 30 kroner kiloen for godteri. Vanlig pris er 159 kroner kiloen.

– Favorittene var borte veldig fort. Det aller meste av sjokoladen var kjøpt etter noen timer, og allerede ved ettiden var det veldig utplukket.

Ved stengetid er det ikke en bit å se i noen hyller, bare noen skjeer med sukker som har falt av bitene som har slikt strø rundt seg.

Skummelt mye

Til sammen er det gått unna 1,3 tonn med godbiter ved butikken i løpet av lørdagen. Så at små og store i Verdal kommer til å bli ekstra søte i tiden fremover er det ingen tvil om.

Snart er det også Halloween, nærmere bestemt tirsdag 31. oktober.

– Mange gjorde nok sine innkjøp i dag så de har noe å gi bort den dagen, konkluderer Bjørn Arild Aksnes.

På Halloween heter det knask eller knep. På Mega i Verdal lørdagen ti dager før var det åpenbart både knask og knep - for å sikre seg de beste godsakene.

P.S. Kjøttdeig-disken ble også tom før helgen, også der var det et 30-kronerstilbud som lokket. Riktignok var det et par pakker med kyllingkjøttdeig å se ved stengetid lørdag, men det er jo litt juksekjøttdeig.